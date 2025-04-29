Ученые зафиксировали восстановление Бакальской косы в Крыму после шторма

Песчаная Бакальская коса на северо-западе Крыма существенно изменилась после мощного шторма, обрушившегося на Черное море в 2023 году. Наблюдения ученых Морского гидрофизического института (МГИ) и Института океанологии Ширшова РАН демонстрируют, что впоследствии природный объект начал восстанавливаться самостоятельно, сообщает ТАСС со ссылкой на МГИ.

Уникальный аккумулятивный природный объект на протяжении 8 км, сформированный естественными процессами морских отложений, определяет гидродинамический режим Каркинитского залива. Минимальное антропогенное воздействие на косу позволяет исследователям наблюдать естественную трансформацию ландшафта, особенно после экстремальных погодных явлений.

«В результате шторма произошло значительное смещение аккумулятивного тела косы на восток. Величина смещения существенно различается на разных участках косы и превышает масштабы отступания коренного берега. В центральной части косы смещение достигало 80 м, а протяженность дистальной оконечности сократилась на 380 м»,— сообщили в пресс-службе МГИ.

Для анализа использовались спутниковые снимки, материалы аэрофотосъемок с беспилотников, математическое моделирование и данные многолетних наблюдений. Исследователи также выявили образование двух групп промоин в прибрежной части косы, отделяющей от моря Бакальское озеро.

Послештормовой мониторинг зафиксировал процессы регенерации ландшафта. За несколько месяцев промоины полностью закрылись, что свидетельствует о сохранении литодинамической системы в состоянии динамического равновесия.

Территория Бакальской косы имеет статус ландшафтно-рекреационного парка регионального значения. Существуют проекты создания здесь крупной рекреационной зоны, однако, как отмечают ученые, такие инициативы должны учитывать естественные прибрежные процессы, включая риски периодических экстремальных штормов.

Анна Гречко