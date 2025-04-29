Создателя ярославской школы языков вывели из комы в Лондоне

Создатель школы языков в Ярославле Дмитрий Никитин выведен из комы и отключен от аппарата ИВЛ в госпитале Святого Георгия в Лондоне. Об этом сообщили в школе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: со страницы ректора ЯГПУ Михаила Груздева Фото: со страницы ректора ЯГПУ Михаила Груздева

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославец отправился в Англию в командировку, в ходе которой плохо себя почувствовал и был в дальнейшем госпитализирован. «Быстрое развитие аутоиммунного заболевания» спровоцировало критическое состояние. Дмитрия Никитина подключали к ИВЛ и вводили в искусственную кому.

«По состоянию на 25 апреля Дмитрий Сергеевич все еще находится в реанимации. Врачи вывели его из комы и сняли с аппарата ИВЛ. Он все еще в тяжелом состоянии, но прогнозы врачей по лечению становятся более позитивными. На данный момент Дмитрий получает все необходимые препараты и ему также продолжают проводить различные тесты»,— рассказали в школе.

Транспортировка в Россию пока невозможна, лечение может занять около 3-4 недель.