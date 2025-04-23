Создатель ярославской школы языков впал в кому в Англии

Создатель школы языков в Ярославле Дмитрий Никитин находится в искусственной коме в британской больнице. Об этом сообщили в школе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: со страницы ректора ЯГПУ Михаила Груздева Фото: со страницы ректора ЯГПУ Михаила Груздева

Там рассказали, что Дмитрий Никитин уехал в Лондон в командировку, в ходе которой плохо себя почувствовал и был госпитализирован.

«Быстрое развитие аутоиммунного заболевания спровоцировало критическое состояние. На сегодняшний момент Дмитрий подключен к системе ИВЛ и находится в искусственной коме»,— рассказали в школе.

Нахождение в больнице обходится близким в 1500-2000 фунтов в день. При этом транспортировка в Россию пока невозможна. В связи с этим школа просит помочь родственникам Дмитрия Никитина обеспечить лечение. С призывом к ярославцам обратился и ректор ЯГПУ им. Ушинского Михаил Груздев.

«Высокотехнологическое лечение стоит баснословных денег, которых у семьи, разумеется, нет. Буду признателен всем, кто сможет хоть рублем помочь спасти жизнь парню. Идет Пасхальная неделя. Это время добра»,— написал господин Груздев.

Дмитрий Никитин — выпускник ЯГПУ, кандидат филологических наук. Имеет опыт работы 23 года. В числе реализованных им проектов «Школа Дмитрия Никитина», детский центр «Лалеока», федеральный проект повышения квалификации учителей английского языка.

Алла Чижова