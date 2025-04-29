Путин прибыл в Волгоград для участия в мероприятиях к юбилею Победы

Владимир Путин прилетел в Волгоград, сообщает ТАСС. Президент России встретится в городе-герое с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств примут участие в международном форуме «Великое наследие — общее будущее».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Пленарное заседание патриотического форума «Великое наследие — общее будущее» посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На нем будут присутствовать свыше 450 делегатов из 20 стран. В их числе страны СНГ, Куба, Монголия, Сербия, Вьетнам и др.

Также президенты России и Белоруссии посетят Мамаев курган и музей-панораму «Сталинградская битва». После Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут отдельную встречу. На ней лидеры планируют обсудить двустороннее сотрудничество, а также актуальные вопросы международных отношений.

Екатерина Отрашкевич