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Сарапульчанина задержали за попытку купить 200 патронов для пистолета

Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение в отношении 45-летнего жителя Сарапула, обвиняемого в попытке приобрести 200 боевых патронов для пистолета, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Следствие установило, что в феврале 2025 года мужчина намеревался приобрести боеприпасы через интернет. Однако правоохранительные органы предотвратили сделку, заменив патроны на муляжи.

Уголовное дело будет рассматриваться в Сарапульском горсуде. На данный момент фигурант находится под стражей.

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