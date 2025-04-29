Сарапульчанина задержали за попытку купить 200 патронов для пистолета

Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение в отношении 45-летнего жителя Сарапула, обвиняемого в попытке приобрести 200 боевых патронов для пистолета, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Следствие установило, что в феврале 2025 года мужчина намеревался приобрести боеприпасы через интернет. Однако правоохранительные органы предотвратили сделку, заменив патроны на муляжи.

Уголовное дело будет рассматриваться в Сарапульском горсуде. На данный момент фигурант находится под стражей.