В ЦБ назвали пошлины от США аргументом для более жесткой политики

Введённые США торговые пошлины могут стать поводом для ужесточения денежно-кредитной политики в России. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Русский экономический форум Фото: Русский экономический форум

По словам господина Тремасова, торговые войны негативно влияют на мировую торговлю, замедляют экономический рост и снижают спрос на сырьевые ресурсы. «Основной статьёй российского экспорта является нефть и другие сырьевые товары, поэтому снижение их цен и экспортных доходов оказывает давление на курс рубля и создает проинфляционные риски. Это, в свою очередь, может потребовать от Центробанка более твёрдых мер в денежно-кредитной политике»,— добавил советник председателя Банка России.

25 апреля Центробанк России в четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21%, однако смягчил свой тон, исключив из пресс-релиза упоминание о возможном дальнейшем повышении ставок. Прогноз регулятора допускает колебания ставки в пределах 18,8–21,8% до конца года.

Госпожа Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка, ранее указывала, что снижение цены отсечения укрепит устойчивость бюджетной политики в неблагоприятных глобальных условиях. Кроме того, торговые войны могут повлиять на импорт — девальвация китайского юаня сделает китайские товары более конкурентоспособными, что создаст риски для российских производителей из-за роста доли китайской продукции на внутреннем рынке.