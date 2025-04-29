«ПСЖ должен проходить "Арсенал"»

29 апреля будет сыгран первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. На стадионе Emirates в Лондоне сыграют «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен». Ответная встреча пройдет через неделю во Франции. Во втором полуфинале сойдутся миланский «Интер» и «Барселона». Эти клубы свой первый матч проведут 30 апреля. Кто главный претендент на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с комментатором, амбассадором «Лиги Ставок» Виктором Гусевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

— Букмекеры в финале видят в основном «Барселону» и ПСЖ. И «Барселона» — главный фаворит турнира. Это самый популярный исход, и те, кто ставит на то, что выйдут в финал «Барселона» и ПСЖ, могут увеличить сумму ставки в 4,5 раза. Но почему в финале эксперты и букмекеры видят именно эту пару? Дело в том, что ПСЖ уже расправился со всеми в чемпионате Франции и конкретно готовится к «Арсеналу» на Emirates и к ответному матчу, естественно. Поэтому меня немножко удивляют коэффициенты, потому что сегодня «Арсенал» явным фаворитом является, там чуть выше 2 коэффициент на победу лондонского клуба, а победа ПСЖ идет с коэффициентом практически 3,5. И мне кажется, единственное, что мы можем утверждать, если говорить о сегодняшней встрече, что будет забито очень много мячей, по крайней мере, мне так кажется. Статистика говорит сама за себя: в 8 из 12 матчей «Арсенала» в Лиге чемпионов было забито минимум три мяча. В 8 из 14 поединков ПСЖ в главном турнире Европы тоже было забито три мяча. Между собой они встречались пять раз в Лиге чемпионов, и три раза из пяти забивали три гола.

— У меня совершенно другой прогноз. Во-первых, нельзя недооценивать «Арсенал». Вы сказали, что ПСЖ со всеми расправился. А «Арсенал» со всеми расправился в АПЛ, кроме «Ливерпуля». И сыграл свой матч с «Кристал Пэлас» на неделе (2:2). ПСЖ был вынужден играть на два дня позже, проиграл «Ницце», первое поражение в Ligue 1 (1:3). То есть у «Арсенала» больше времени для отдыха. Вспоминаем четвертьфинал, когда тоже был первый матч на своем поле и «Арсенал» разгромил «Реал» со счетом 3:0, что сделало, по сути дела, второй матч бессмысленным. Но и там, и в Мадриде «Арсенал» выиграл 2:1. Как мы можем недооценивать такую команду? Очень сильный центр поля, физически мощные там ребята, которые могут состязаться. Поэтому я считаю, что у «Арсенала» большие шансы.

— Да, всех впечатлила победа «Арсенала» над «Реалом». И понятно, что сегодня ПСЖ не фаворит. Но мне кажется, что в двухматчевом противостоянии, что, кстати, букмекеры подчеркивают, «Пари Сен-Жермен» все равно должен «Арсенал» проходить. Уж слишком хороша французская команда сегодня. И сегодня есть одна ставка, которая мне очень нравится. Много забитых мячей сегодня будет, в этом я не сомневаюсь, точно больше трех. И мне кажется, что точно обе команды забьют. И вот ставка на то, что «обе забьют» плюс «тотал больше 2,5», идет с коэффициентом 2,12.