В Новороссийске отменили ракетную опасность
В Новороссийске 29 апреля в 14:37 отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщили в приложении МЧС России.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Сигнал о ракетной опасности поступил от центра оповещения Краснодарского края в 12:20. Аналогичное сообщение получили жители Анапы, Сочи, а также Темрюкского и Туапсинского районов.
Воздушную тревогу также объявляли в Севастополе, в период с 12:00 до 12:40 временно перекрывали Крымский мост.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что 29 апреля над Крымом сбили один беспилотник, его уничтожили дежурные силы ПВО около 12:40 мск.