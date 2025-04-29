В Новороссийске отменили ракетную опасность

В Новороссийске 29 апреля в 14:37 отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщили в приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сигнал о ракетной опасности поступил от центра оповещения Краснодарского края в 12:20. Аналогичное сообщение получили жители Анапы, Сочи, а также Темрюкского и Туапсинского районов.

Воздушную тревогу также объявляли в Севастополе, в период с 12:00 до 12:40 временно перекрывали Крымский мост.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что 29 апреля над Крымом сбили один беспилотник, его уничтожили дежурные силы ПВО около 12:40 мск.

Саркис Айвазян