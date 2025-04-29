На Ставрополье «мага-целителя» подозревают в хищении 11 млн рублей

Житель Ипатово Ставропольского края арестован по подозрению в мошенничестве на сумму около 11 млн руб. По версии полиции деньги он выманил у двух женщин под предлогом проведения магических обрядов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Аксенов Фото: Николай Аксенов

Фигурантом дела стал 47-летний мужчина, который сейчас находится под стражей. С заявлениями на него обратились две жительницы Ставрополя.

Согласно информации полиции, мужчина убеждал потерпевших, что знаком с целительницами, способными проводить заговоры и дистанционные сеансы исцеления. На протяжении трех лет он получал от женщин деньги якобы для организации различных ритуалов, приобретения материалов и оплаты перелетов в другую страну.

Родственники одной из потерпевших заподозрили обман, когда женщина собиралась передать деньги за очередной магический сеанс, и убедили ее обратиться в полицию. Мошенника задержали в Ставрополе. Выяснилось, что он уже находился в федеральном розыске.

«Историю с целительницами мужчина выдумал, а полученные от приятельниц деньги, по его словам, потратил на личные нужды и внес на брокерский счет»,— отмечает пресс-служба.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по ч. ч. 2, 4 ст. 159 (мошенничество) и п. «г» ч. 3 ст. 158 (кража) УК РФ.