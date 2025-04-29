В прошлом году в Прикамье ввели в строй 124 тыс. кв. м складских площадей

По итогам 2024 года, в Прикамье завершили строительство складских помещений суммарной площадью 124 тыс. кв. м. Об этом рассказала директор управляющей компании «Труменс-Групп» Елена Денисова на недавнем круглом столе «Ъ-Прикамье» о развитии логистики в регионе. Например, среди введенных в эксплуатацию объектов в 2024 году — распределительный центр сети «Монетка» (24 тыс. кв. м) в деревне Никитино Краснокамского округа, первая очередь логистического центра Ozon (более 40 тыс. кв. м) и другие. Кроме того, в декабре 2024 года X5 Group, управляющая сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик», сообщила об открытии части распредцентра в Пермском крае (13 тыс. кв. м).

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Сейчас в регионе планируется и ведется строительство еще нескольких подобных объектов. Среди них — логистический центр Wildberries, который должны возвести к 2028 году в деревне Устиново Пермского муниципального округа. Вторую и третью очереди своего комплекса планирует также маркетплейс Ozon. ООО «Прайм-Логистик» построит в Паздерино логистический центр light industrial, а «Уралподшипник-Пермь» готовится приступить к возведению комплекса такого же формата у бывшего аэропорта Бахаревка, на ул. Карпинского. В Верхних Муллах появится складской центр компании «Фуд Трейд», а компания R1 Development построит логистический центр «Дружба. Пермь» в Пермском муниципальном округе.

По словам Елены Денисовой, крупнейшие логистические центры в стране имеют площадь более 100 тыс. кв. м, среди них объекты в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Казани и других городах. В связи со сменой парадигмы потребления и развитием электронной торговли маркетплейсы и другие крупные игроки этого рынка идут в регионы, возводя там складские площади.