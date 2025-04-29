Суд признал старшего сержанта 95-й отдельной десантной штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Павлинского виновным в теракте в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Его приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием пяти первых лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СКР.

Как установил суд, Павлинский вторгся на территорию России 8 сентября 2024 года. Находясь в Суджанском районе Курской области, он мешал эвакуации мирных жителей из села Малая Локня, угрожал гражданам оружием. Российские военнослужащие задержали старшего сержанта и передали его следствию.

Боевые действия в Курской области начались 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что операция по освобождению региона завершена. За это время Украина потеряла на курском направлении примерно 76 тыс. военнослужащих. Утром 28 апреля Кремль опубликовал заявление президента, в котором подтверждается, что в освобождении региона приняли участие войска КНДР.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова