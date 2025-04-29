БАПОР: более 50 сотрудников ООН подверглись пыткам израильских военных

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что с октября 2023 года более 50 сотрудников организации подверглись насильственным действиям со стороны израильских военных. По его словам, речь идет об избиении и использовании гуманитарных работников в качестве живого щита.

«С начала войны в октябре 2023 года более 50 сотрудников БАПОР, среди которых учителя, врачи, социальные работники, были задержаны и подверглись насилию. С ними обращались самым шокирующим и бесчеловечным образом»,— написал Филипп Лаззарини в соцсети X. В посте он сослался на слова одного из сотрудников, который, по его словам, был задержан в секторе Газа израильскими военными, а после многочисленных пыток отпущен.

«Их лишали сна, унижали, угрожали им и их семьям, натравливали на них собак. Многих заставляли давать признательные показания»,— сказал глава БАПОР. Он призвал привлечь к ответственности причастных к описанным правонарушениям.

БАПОР — созданное в 1949 году учреждение ООН, в котором работает свыше 30 тыс. сотрудников. Подавляющая часть из них — палестинцы. Организация помогает палестинским беженцам в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Сирии и Ливане, в том числе предоставляя им образование и социальные услуги.

В январе 2024 года Израиль предоставил сведения о причастности как минимум 12 сотрудников БАПОР к нападению «Хамаса» 7 октября 2023 года и связи свыше 1 тыс. сотрудников с исламистскими военными группировками. Деятельность организации в Израиле запрещена.

Лусине Баласян