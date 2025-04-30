Гендиректор оборонного предприятия в Перми стал исполнительным

Владимир Чунаев, возглавлявший АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (УНИИКМ) с 2011 года, покинул пост генерального директора. С 24 апреля 2025 года предприятие возглавляет Андрей Горяев, ранее занимавший должность замгендиректора, заместителя генерального конструктора АО «ВПК “НПО машиностроения”». Господин Чунаев остался на предприятии в должности исполнительного директора. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в УНИИКМ. Причины смены руководства на предприятии не уточнили, ответив, что это было решение Владимира Чунаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Чунаев

Владимир Чунаев



Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов, основанный в 1968 году, сначала был отраслевой лабораторией на территории Пермского завода химического оборудования. Позже эта лаборатория стала отраслевым отделом. В 1977 году на базе отдела открылся Уральский филиал научно-исследовательского института технологии машиностроения. Затем филиал реорганизовывали, и в начале 1990-х годов преобразовали в Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов НПО «Композит».

В 2002 году УНИИКМ НПО «Композит» переименовали в ФГУП «УНИИКМ». В 2009-м предприятие было преобразовано в АО и вошло в состав ВПК «НПО машиностроения». В 2013 году обе компании вошли в ОАО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”». Сегодня УНИИКМ участвует в производстве комплектующих изделий для авиадвигателей, космических аппаратов и наземных станций. В 2020 году УНИИКМ анонсировал строительство производства эндопротезов и имплантатов в Нытве, изготовленных на основе собственных разработок. Проект получил статус приоритетного инвестпроекта.