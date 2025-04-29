Средний срок потребкредита в Свердловской области за год снизился на 29%

Свердловская область вошла в число регионов-лидеров в РФ по сокращению среднего срока потребительского кредита. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2025 года этот показатель был ниже аналогичного периода прошлого года на 29,3%.

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Средний срок потребительского кредита в Свердловской области составил 21,5 месяца (30,4 месяца годом ранее). По России этот показатель равен 22,6 месяца, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 27,4%. Среди других регионов с наиболее сильно сократившимся сроком потребкредита — Ростовская области (-35,4%), Краснодарский край (-31,0%), Челябинская область (-27,5%).

В число регионов России с наибольшим сроком потребительского кредита вошла Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО в составе). Там срок потребительского кредита составляет 25,1 месяца, за год он снизился на 22%. Среди других регионов с наибольшим сроком потребительского кредита — Санкт-Петербурге (27,5 месяца), Москва (24,9 месяца), республика Татарстан (24,9 месяца), Московская область (24,5 месяца).

Напомним, за полгода с июня по декабрь 2024 года средний размер потребкредита в Свердловской области снизился на 14% и составил 151,5 тыс. руб. По сумме выданного потребительского кредита регион оказался на седьмом месте.

Анна Капустина