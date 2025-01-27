За полгода средний размер потребкредита в Свердловской области снизился на 14%

В декабре средний размер потребительского кредита в Свердловской области составил 151,5 тыс. руб., что на 14% меньше показателя за июнь (176,2 тыс. руб.). Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Свердловской области размер выданного потребительского кредита в декабре снизился до 151,5 тыс. рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Свердловской области размер выданного потребительского кредита в декабре снизился до 151,5 тыс. рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным НБКИ, Свердловская область находится на седьмом месте среди регионов по сумме выданного потребительского кредита. Тюменская область находится на 10 месте, средний размер кредита в регионе в декабре 2024 года составил 142,5 тыс. руб., что на 26,7% меньше средней суммы июня (194,4 тыс. руб.).

В целом по России, в декабре средний размер выданных потребкредитов составил 140,2 тыс. руб., сократившись по сравнению с июнем на 22,8%. Это стало самым низким показателем с начала года. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил отрицательную динамику жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в декабре 2024 года в Свердловской области было выдано 47,5 тыс. ед. потребительских кредитов, что на 16% меньше, чем за ноябрь (56,6 тыс. ед.).

Анастасия Таначева