Власти разработают мастер-план Кировского района Екатеринбурга в 2025 году

Власти Кировского района Екатеринбурга планируют разработать мастер-план по развитию территории до начала 2026 года, сообщил на заседании думской комиссии по МСУ глава районной администрации Андрей Корюков. По его словам, в документ включат работы по очистке озера Шарташ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Корюков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Корюков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Последняя очистка Шарташа была в 1962 году, там скопилось очень много сапропеля, который надо убирать. Представители министерства природы РФ и области озвучивали соответствующие планы»,— отметил господин Корюков.

Глава района добавил, что в мастер-плане предусмотрят обновление Проезжей улицы, которая связывает Екатеринбург и Березовский. «Надо часть Проезжей улицы освобождать от строений, делать пешую зону и зону, свободную от жилья со стороны Шарташа, и всю дорогу улицы превращать в четырехполосную»,— подчеркнул Андрей Корюков. По его словам, соответствующие работы должны быть завершены до 2030 года. «Деньги пока не выделяют, но сам объект просматривается»,— сказал он.

Кировский район занимает 7,5% от общей площади Екатеринбурга. Численность населения района на начало 2025 года составила 220,3 тыс. человек. По словам Андрея Корюкова, оборот крупных и средних организаций на территории возрос с 516,8 млрд руб. в 2023 году до 539,8 млрд руб. в 2024 году. В структуре занятости основные позиции занимают образование и научная деятельность (24,5%), промышленность (22%), розничная торговля (16,5%), государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (11%).

Василий Алексеев