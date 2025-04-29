Экс-глава самарского минтранса отказался от услуг адвоката Вячеслава Яблокова

Обвиняемый в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) бывший министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин отказался от услуг известного самарского адвоката Вячеслава Яблокова, который ранее представлял интересы экс-чиновника. Об этом стало известно на заседании в Октябрьском районном суде Самары во вторник, 29 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Экс-министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Защищать Ивана Пивкина продолжает адвокат Светлана Крючкова из Мордовии.

В настоящее время на процессе выступает гособвинитель. Представитель прокуратуры зачитывает материалы уголовного дела. До этого суд опрашивал свидетелей.

Силовики задержали экс-главу регионального минтранса в его рабочем кабинете в июне 2024 года. Тогда же Ивана Пивкина арестовали.

По версии следствия, в сентябре 2023 года бывший чиновник незаконно поручил признать победителем аукциона на ремонт автодороги Самара — Новокуйбышевск ООО «Амонд», хотя тендер должно было получить ПАО «ДОРИСС». Компания подала жалобу в региональное УФАС, и итоги торгов были отменены. Победителем признали фирму «ДОРИСС», с которой заключили контракт на сумму более 1 млрд руб.

Во время одного из предыдущих заседаний экс-глава регионального минтранса просил суд перевести его под домашний арест из-за необходимости соблюдать предписанную медиками диету.А Вячеслав Яблоков сказал, что готов предоставить Ивану Пивкину свою трехкомнатную квартиру, если суд решит изменить меру пресечения бывшему чиновнику. Однако в удовлетворении ходатайства бывшему министру транспорта и автодорог Самарской области было отказано.

Следующее заседание состоится 13 мая.

Георгий Портнов, Андрей Сазонов