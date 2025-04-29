Российские банки стали чаще выдавать кредитки клиентам младше 20 лет

Центробанк (ЦБ) опубликовал доклад (.pdf) о тенденциях в сегменте розничного кредитования за второе полугодие 2024 года. Регулятор зафиксировал рост выдач кредитных карт заемщикам в возрасте до 20 лет — на них пришлось 12,1% от общего числа выпущенных карт.

Во всех сегментах кредитования, кроме кредиток, более половины выдач пришлось на заемщиков в возрасте от 30 до 50 лет. Ипотеку в большинстве случаев (68%) получали россияне в возрасте от 20 до 40 лет. Уровень одобрения заявок по кредитам заемщикам с хорошей кредитоспособностью начал восстанавливаться по сравнению с третьим кварталом 2024 года. При этом уровень одобрения заявок заемщикам с низкой и средней кредитоспособностью остался ниже, чем в 2023 году, уточнил ЦБ.

В середине апреля регулятор сообщил, что выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов. Как выяснил ЦБ, банки предлагают оформить заем в своих дистанционных каналах, однако не доводят до сведения граждан или доводят нечетко условия заключения договоров. Такая практика была обнаружена в шести банках, два из которых являются системно значимыми.

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