Квартальная выручка Rheinmetall выросла на 46% на оборонных заказах

Вчера, 28 апреля, германская оборонная компания Rheinmetall сообщила, что, по предварительным данным, ее выручка в первом квартале выросла на 46%, составив €2,3 млрд. Операционная прибыль по итогам квартала увеличилась на 49%, до €199 млн. Показатели оказались лучше прогнозов аналитиков, и акции компании подорожали на 6%. Окончательную отчетность за первый квартал компания опубликует 8 мая.

Rheinmetall, как и другие оборонные компании, выигрывает от планов ЕС наращивать собственные расходы на вооружение. В марте гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер встречался с руководителями нескольких стран ЕС и с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и по итогам этих встреч заявил, что совокупные расходы на оборону европейских стран, входящих в НАТО, к 2030 году вырастут до €1 трлн. Он также сказал, что Rheinmetall рассчитывает получить до 20–25% от этой суммы.

Выручка оборонного подразделения компании в первом квартале увеличилась на 76%. С начала года акции компании выросли примерно на 130%.

Яна Рождественская