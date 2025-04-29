ХК ЦСКА уволил Илью Воробьева и весь тренерский штаб

Хоккейный клуб ЦСКА расторг контракт с тренерским штабом в связи с невыполнением задачи, поставленной перед командой на сезон-2024/25 чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Воробьев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Илья Воробьев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Илья Воробьев возглавил ЦСКА перед сезоном-2024/25, подписав трехлетний контракт. Армейцы два года подряд вылетали из Кубка Гагарина в первом раунде. В текущем сезоне они уступили минскому «Динамо» — 2:4 в серии. Клуб завершил регулярный чемпионат на пятом месте Западной конференции, набрав 85 очков в 62 матчах.

Также в тренерский штаб входили Юрий Бабенко, Клемен Мохорич, Александр Попов, Алексей Трощинский, Хассан Саид и Владимир Брызгалов.

ЦСКА является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. В 2019 году клуб завоевал трофей под руководством Игоря Никитина, в 2022 и 2023 годах — под руководством Сергея Федорова, уволенного в конце прошлого сезона.

С 2015 по 2017 год и позже, с 2019-го по 2023-й Илья Воробьев возглавлял магнитогорский «Металлург». С командой он один раз выигрывал Кубок Гагарина и еще дважды доходил до финала play-off КХЛ. В сезоне-2018/19 он занимал пост главного тренера петербургского СКА. Руководил сборной России с 2018 по 2019 год. На чемпионате мира 2019 года национальная команда завоевала бронзовые медали.

Таисия Орлова