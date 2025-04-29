Фигурантам дела о подготовке взрывов в Мелитополе назначили до 14 лет колонии

Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым гражданам Украины, которые готовили взрыв в Мелитополе в 2022 году. Речь идет о Владимире Зуеве, Андрее Голубеве, Игоре Горлове, Юрии Петрове и Александре Жукове. Их признали виновными в подготовке акта международного терроризма (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ).

Горлова и Петрова приговорили к 14 годам колонии строгого режима. По 12 лет назначили Голубеву и Жукову. Наименьший срок получил Зуев: его посадили на 11 лет колонии.

Все пятеро — бывшие украинские военнослужащие. В 2022 году они создали организованную группу для организации терактов, поджогов и взрывов. В апреле того же года они узнали, где бойцы ВС РФ раздавали гуманитарную помощь в Мелитополе. После этого они начинили взрывчаткой автомобиль, который хотели взорвать в момент скопления жителей города. Теракт пресекли сотрудники ФСБ.

Слушание по делу начались с апреля 2023 года. Гособвинение просило назначить осужденным от 14 лет и 10 месяцев до 16 лет колонии. Адвокат одного из украинцев заявил ТАСС, что приговор будет обжалован.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Украинская тероборона перешла в наступление».

Никита Черненко