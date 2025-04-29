НБА намерена провести следующий Матч звезд в формате международного турнира

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) рассматривает возможность изменения формата проведения Матча всех звезд после успеха Турнира четырех наций, в котором участвовали игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает The Athletic.

Матч всех звезд НБА запланирован на 15 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе.

Комиссар НБА Адам Сильвер отметил, что матч звезд будет проводиться на арене Intuit, где пройдут баскетбольные матчи Олимпийских игр 2028 года. Он заявил, что это «дает отличную возможность заменить привычный формат Матча всех звезд чем-то похожим на международное соревнование». Президент НБА по баскетбольным операциям Байрон Спруэлл уточнил, что лига склоняется к «идее противостояния США и остального мира», однако возможен и вариант с организацией «мини-турнира», в основу которого ляжет разделение игроков «по странам или регионам». Сообщается, что телекомпания NBC, владеющая правами на показ Матча всех звезд НБА в 2026 году, также выражает заинтересованность в реформе.

Ранее на подобные преобразования решилась другая североамериканская лига — НХЛ. В 2025 году вместо Матча всех звезд был проведен Турнир четырех наций, в котором приняли участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Опыт НХЛ стал коммерчески успешным: финальный матч между сборными Канады и США привлек 9,3 млн зрителей на американском телеканале ESPN и 7,3 млн зрителей на канадском Sportsnet. Для сравнения, в последнее десятилетие Матчи звезд НХЛ не привлекали более 2,2 млн зрителей.

Таисия Орлова