Назначен новый глава Брейтовского округа

Исполнять обязанности главы Брейтовского округа Ярославской области будет Михаил Гелевер, ранее работавший в администрации Переславля-Залесского и замглавы Ярославского района. Об этом сообщил Михаил Евраев.

Действующий руководитель Андрей Перов покидает пост после 9 лет работы. Теперь он будет советником главы Брейтовского округа. Губернатор поблагодарил господина Перова за отработанные годы и пожелал удачи господину Гелеверу на новом посту.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал о смене главы Угличского округа.

Алла Чижова