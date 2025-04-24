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Назначен и.о. главы Угличского округа

Исполняющим обязанности главы Угличского муниципального округа назначен Илья Филипцов, ранее работавший начальником управления городского хозяйства администрации Переславль-Залесского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Илья Филипцов

Илья Филипцов

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Илья Филипцов

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что глава Угличского округа Анатолий Курицин выдвинет свою кандидатуру на пост главы Мышкинского округа. Он уже руководил этим районом в период с 2004 по 2017 год, последние годы возглавлял Угличский район. Глава Мышкинского района Ольга Минаева покидает пост после 8 лет работы.

Анатолий Курицин

Анатолий Курицин

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Анатолий Курицин

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Возглавляющая Мышкинский округ Ольга Викторовна Минаева завершает работу в органах местного самоуправления в связи с выходом на заслуженную пенсию. Благодарю Ольгу Викторовну за работу»,— написал губернатор.

Ольга Минаева

Ольга Минаева

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ольга Минаева

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

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