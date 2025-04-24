Назначен и.о. главы Угличского округа
Исполняющим обязанности главы Угличского муниципального округа назначен Илья Филипцов, ранее работавший начальником управления городского хозяйства администрации Переславль-Залесского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Илья Филипцов
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что глава Угличского округа Анатолий Курицин выдвинет свою кандидатуру на пост главы Мышкинского округа. Он уже руководил этим районом в период с 2004 по 2017 год, последние годы возглавлял Угличский район. Глава Мышкинского района Ольга Минаева покидает пост после 8 лет работы.
Анатолий Курицин
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
«Возглавляющая Мышкинский округ Ольга Викторовна Минаева завершает работу в органах местного самоуправления в связи с выходом на заслуженную пенсию. Благодарю Ольгу Викторовну за работу»,— написал губернатор.
Ольга Минаева
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области