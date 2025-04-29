Глава СК РФ заинтересовался ситуацией с разрушающимся жилым домом в Оренбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ситуации с ветхим жилым домом в Оренбурге. Отчет по этому вопросу представит в центральном аппарате руководитель регионального СУ СК РФ Вячеслав Зудерман. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Перед этим в социальной сети появилось видеообращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину от жильцов многоквартирного дома на улице 1 Мая в Оренбурге. Они утверждают, что у здания 1959 года постройки повреждена кровля, а подвалы и квартиры систематически затапливаются и межэтажные перекрытия рушатся. Кроме того, на стенах дома образовались трещины и плесень, а в квартирах завелись насекомые и грызуны.

При этом физический износ конструкций постройки превышает 80%, но чиновники отказались признать дом аварийным и подлежащим расселению, а также не стали ремонтировать его. В настоящее время в здании проживают пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и семьи участников СВО. Они опасаются за свою жизнь и здоровье.

Жители обращались по этому поводу в разные инстанции, но безуспешно. СУ СК РФ по Оренбургской области проводит проверку по данному факту.

Георгий Портнов