Жители Самары стали чаще интересоваться проблемой телефонного мошенничества

За год у жителей Самары увеличилось количество запросов в интернете про звонки от мошенников. В марте запрос «звонят мошенники» был на 15% популярнее в Самаре, чем в среднем по поиску. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса» со ссылкой на данные «Яндекс Вордстата» и аналитиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Особенно высокий интерес к проблеме телефонного мошенничества жители Самары проявляют наравне с жителями Москвы и Санкт-Петербурга. За год количество запросов на тему звонков от мошенников в целом увеличилось на две трети.

По России интерес к проблеме меняется от месяца к месяцу, но в целом растет. В марте запросов со словами «звонят мошенники» было на 60% больше по сравнению с таким же периодом 2024 года. За последние полгода тенденция усилилась. Также растет число следующих запросов: «защита от мошенников», «как защититься от мошенников», «обманули мошенники» и «что делать, если мошенники».

В пресс-службе «Яндекса» отмечают, что в выходные пользователи спрашивают про мошеннические звонки реже, чем в будни. С понедельника по пятницу таких запросов в среднем на 60% больше, чем в субботу и воскресенье. Согласно статистике автоматического определителя номера от «Яндекса», звонков в выходные заметно меньше.

Руфия Кутляева