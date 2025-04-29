«Рефстройпроект» благоустроит бульвар в Белебее

Администрация Белебея по итогам конкурса заключила контракт на благоустройство бульвара имени Амирова с ООО «Рефстройпроект», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — 158,99 млн руб., хотя один из участников предлагал исполнить его с двухпроцентным дисконтом, за 155,78 млн руб.

Закупка проводится в рамках реализации проекта — победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы необходимо завершить до ноября 2025 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале апреля администрации Белебея по предписанию УФАС отменила итоги этого конкурса. Закупку с этапа определения поставщика вернули на этап подачи заявок. УФАС по Башкирии признало обоснованной жалобу «Рефстройпроекта» на действия организатора торгов при проведении конкурса. В надзорном ведомстве согласились с доводом заявителя, что заказчик необоснованно установил предельные значения в критериях оценки опыта подрядчиков.

ООО «Рефстройпроект», по данным «РБК-компании», зарегистрировано в апреле 2014 года в Уфе. Владельцем является Гузель Даутова. В 2024 году выручка составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 10,1 млн руб.

Майя Иванова