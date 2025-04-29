«Неотвратимо ИИ-ассистенты становятся определяющим сервисом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как пользователи и производители устройств используют нейросети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

К 2028 году смартфоны с поддержкой генеративного искусственного интеллекта составят 54% мировых поставок, уверены специалисты Canalys. А их коллеги из IDC прогнозируют, что устройства на базе ИИ будут самым быстрорастущим сегментом в этой категории гаджетов. За текущий год, например, ожидается рост в 73%. Это связано не только с совершенствованием чипов, но и с запросом пользователей на новые сценарии: от фото и поиска до личных помощников.

Внедрение все более сложных инструментов ИИ чревато борьбой за контроль над экосистемами. Последнее разногласие между Google и Motorola — свежий тому пример. Несмотря на договоренность с Perplexity AI о предустановке их ассистента, «корпорация добра» заблокировала возможность сделать его помощником по умолчанию, указав на ограничения в контракте. В итоге Perplexity пока будет лишь предустанавливаться на устройства Motorola, но не интегрироваться на уровне системы. Это не частный случай. Аналогичные ограничения действуют и для других вендоров.

Одновременно с этим на фоне монопольного скандала ходят слухи о возможной продаже Google Chrome. Решения Минюста США по этому поводу еще нет, но компания OpenAI уже заявила о готовности купить браузер. Интерес также выразили Perplexity и Yahoo. Если любая из этих фантазий свершится, то интеграция генеративных ассистентов напрямую в браузер и ОС смартфонов на «зеленом роботе» становится вопросом времени. Новое поколение ИИ-ассистентов — это не просто поисковики, но универсальные помощники, редакторы и собеседники. Постепенно и неотвратимо они становятся определяющим сервисом, ключевым хабом между пользователем и «железкой».

В России, например, ИИ на смартфонах используется прежде всего для поиска информации (57,4%), редактирования текстов (27%) и обучения (20,1%). Такие данные получил «Мегафон» в своем последнем исследовании, опросив свыше 3,5 тыс. человек. Примерно две трети (68%) респондентов планируют досуг с помощью ИИ, а почти каждый второй (44,4%) обрабатывает фотографии с помощью нейросетей. Каждый пятый россиянин предпочитает живым собеседникам нейросеть, а каждый восьмой уже обращается к ИИ-психологам.

Александр Леви