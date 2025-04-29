В четырех регионах Черноземья прогнозируют усиление ветра и риска пожаров

Из-за прогнозируемых усиления ветра и осложнения пожарной обстановки в четырех регионах Черноземья ввели желтый уровень погодной опасности. Непогода не ожидается в Курской и Орловской областях. Это следует из данных Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области до 21:00 30 апреля возможно усиление ветра до 17 м/с. Также до 9:00 1 мая в регионе ожидается четвертый класс пожарной опасности из пяти возможных.

В Воронежской области порывы до 15 м/с прогнозируются с 18:00 29 апреля до 18:00 30 апреля. До 6:00 1 мая в регионе установится четвертый класс пожарной опасности.

Жителей Липецкой области предупреждают о четвертом классе пожарной опасности, который может действовать до 6:00 1 мая.

В Тамбовской области возможны аналогичные риски пожаров (до 6:00 1 мая) и усиление ветра до 15–17 м/с (до 18:00 30 апреля).

Система Гидрометцентра России включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

За прошедшую неделю в Черноземье произошло почти 1 тыс. пожаров, в результате которых погибли четыре человека.

Алина Морозова