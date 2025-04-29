Ставрополье и Узбекистан заключат соглашение о сотрудничестве
Ставропольский край и Хорезмская область Республики Узбекистан подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере промышленного производства и торговли. Договоренность достигнута на Международной выставке «Иннопром», проходящей с 28 по 30 апреля в Ташкенте, сообщают в министерстве экономического развития региона.
Фото: минэкономразвития Ставрополья
Представители Ставрополья планируют провести ряд встреч с органами власти и предпринимателями Узбекистана. По информации ведомства, основная цель визита — привлечение инвесторов в регион.
Узбекистан входит в десятку стран-импортеров сельскохозяйственной продукции Ставропольского края. В 2024 году объем экспорта составил 31 млн долларов.
Ранее Дагестан заключил аналогичные соглашения с Наманганской и Бухарской областями Узбекистана. Документы предусматривают взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.