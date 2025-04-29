43% опрошенных россиян допускают замену людей роботами в ближайшем будущем

Замену людей на роботов во многих сферах деятельности в ближайшем будущем считают возможной 43% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМа. Тем не менее 52% респондентов считают такую перспективу нереальной, еще 5% ответить затрудняются.

Среди отраслей, где, по мнению опрошенных, необходимо развивать робототехнику,— промышленность, ликвидация последствий ЧС, сельское хозяйство, освоение космоса и медицина. Интерес к использованию роботов в повседневной жизни проявляют 83% россиян. В материале ВЦИОМа отмечается, что в первую очередь это продиктовано желанием избавиться от рутинных бытовых задач (такой ответ дали 54% опрошенных). Среди других целей — освобождение времени от рабочих задач (24%).

Говоря о вероятных отрицательных последствиях «массовой роботизации», 41% респондентов назвал деградацию людей, 38% — кибератаки и взломы, 35% — остановку важных процессов в случае сбоев, 33% — угрозу для человека в случае выхода роботов из-под контроля. Около трети респондентов (31%) также опасаются рисков нарушения приватности, 24% — принятия роботами непредсказуемых решений.

ВЦИОМ отмечает, что страхи россиян по поводу замены людей роботами снизились за прошедшие шесть лет — в 2019 году замены опасались 47% опрошенных.

Полина Мотызлевская