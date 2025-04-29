«Часы из сапфирового стекла можно принять за пластик из-за их яркости»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о рекордных аукционных продажах бренда.

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Очень люблю статьи на сайте Sotheby’s на тему самых дорогих проданных на аукционе часов той или иной знаковой марки. Новый материал посвящен Richard Mille — бренду, создающему очень дорогие произведения высокого часового искусства, которые далекий от Haute Horlogerie может принять за недорогой пластик из-за их яркости и необычного дизайна. А теперь посмотрим на ценовые рекорды этих веселеньких часов. Richard Mille RM 53-02 Tourbillon Sapphire 2022 года выпуска ушел за $4,578 млн в октябре 2023 года. Модель RM 53-02 выпущена в корпусе из синего сапфирового стекла, и только один этот корпус потребовал более 1 тыс. часов работы, чтобы добиться гладкого, не дающего бликов покрытия. Механизм обеспечивает исключительную ударопрочность. Выпущены часы были всего в восьми экземплярах.

Еще один рекорд — чуть более $2 млн за Richard Mille RM 38-02 Tourbillon Bubba Watson 2022 года. Лимитка в 50 экземпляров была выпущена вместе со знаменитым гольфистом, часы спроектированы так, чтобы быть ударопрочными и выдерживать перегрузки при резких движениях игрока. За сумму около $1,9 млн ушли еще одни часы в корпусе из сапфирового стекла, но уже из прозрачного — Richard Mille RM 56-02 Tourbillon Sapphire 2015 года выпуска. На изготовление одного сапфирового корпуса ушло до 40 дней, еще 400 часов ушло на изготовление сапфирового моста. Модель RM 56-02, выпущенная всего в десяти экземплярах, одна из самых редких и технически совершенных в коллекции Richard Mille.

Анна Минакова