Китай поддержал перемирие на Украине в дни 80-летия Победы

МИД КНР высказался в поддержку объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия в период с 8 по 11 мая. По мнению китайских властей, это один из шагов к урегулированию конфликта.

«Китай поддерживает все усилия, которые ведут к миру, и надеется, что все имеющие отношение к конфликту стороны продолжат решать кризис через диалог и переговоры»,— сказал представитель МИД КНР Го Цзякунь (цитата по Global Times).

Он добавил, что позиция Китая по украинскому конфликту ясна и последовательна. И страна продолжит поддерживать все шаги, способствующие мирному урегулированию.

Перемирие в честь юбилея Победы господин Путин объявил накануне. В Кремле позже заявили, что ждут от Украины сигнала о готовности к прямым переговорам. Президент Украины Владимир Зеленский назвал объявленное трехдневное перемирие манипуляцией и предложил продлить его как минимум на 30 дней.

О попытках урегулирования военного конфликта — в материале «Ъ» «Дональд Трамп уже все решил».

Екатерина Отрашкевич