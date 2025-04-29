Двум петербуржцам грозит срок за 64 куста конопли и 25 кг урожая

Двух жителей Петербурга задержали за выращивание конопли. В ходе обысков по местам их проживания оперативники обнаружили 64 запрещенных куста. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленники выращивали коноплю в нескольких жилых помещениях на территории г. Санкт-Петербурга для последующего производства наркотических средств и их продажи»,— сообщила госпожа Волк.

В ходе обысков у задержанных обнаружили 64 куста конопли, а также «наркотические средства каннабисной группы» общим весом свыше 25 килограммов. Кроме того, на месте было необходимое для культивирования оборудование и удобрения.

Теперь задержанные проходят по уголовным делам в рамках ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков), а также по ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Фигурантам были избраны различные меры пресечения, добавили в главке. В данный момент полиция устанавливает иные эпизоды противоправной деятельности и возможных соучастников.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что трех петербуржцев задержали по подозрению в сбыте наркотиков через онлайн-магазин.

Дарья Астанина