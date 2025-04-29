Рынок элитной недвижимости Сочи достиг 10-летнего максимума

Объем предложения на первичном рынке элитной жилой недвижимости Сочи достиг максимальных значений за последние 10 лет по итогам первого квартала 2025 года. По данным консалтинговой компании NF Group, к концу марта в продаже находилось около 680 лотов, что на 105% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com

В первом квартале 2025 года, несмотря на отсутствие новых жилых комплексов, количество предложений увеличилось на 15% благодаря добавлению новых лотов в уже существующие проекты. Основной рост обеспечили два новых проекта и крупный корпус в действующем комплексе, запущенные в 2024 году.

В начале 2025 года стартовали продажи в новом корпусе комплекса Benefit Collection Sochi Chalet, а также были выставлены лоты на седьмом этаже Radisson Collection Hotel.

Средняя стоимость элитных новостроек по итогам квартала составила 2,11 млн руб. за кв. м, что на 0,5% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 2% выше уровня прошлого года. В сегменте премиум-класса цена возросла на 2% за квартал и на 16% за год, достигнув 1,86 млн руб. за «квадрат». В делюкс-сегменте рост составил 1% за квартал и 16% за год, что соответствует 2,93 млн руб. за кв. м.

Увеличение доли премиального сегмента до 84% оказало влияние на средние рыночные цены.

В январе—марте 2025 года в Сочи было зарегистрировано более 40 сделок с элитными квартирами, что на 20% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Аналитики связывают этот рост с расширением ассортимента и появлением новых объектов.

Мария Удовик