В Морозовском районе Ростовской области воды не будет еще два месяца

Жители Морозовского района Ростовской области останутся без воды еще на два месяца. Информация об этом появилась на сайте правительства донского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в четырех населенных пунктах района вышли из строя артезианские скважины, которые обеспечивают водой около 1 тыс. жителей. Из-за проблем с водоснабжением на территории ввели режим ЧС. Такая мера была необходима для принятия срочных мер и проведения нужных работ без торгов.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь получил министерству финансов выделить необходимые средства (по подсчетам областного ЖКХ требуется примерно 10 млн руб.) для строительства новых скважин в хуторе Беляеве и поселке Комсомольском. В свою очередь местные власти оперативно провести работы и завершить их к началу июля. Также будут отремонтированы еще две скважины – в хуторе Широко-Атамановском и поселке Разлатном.

Мария Хоперская