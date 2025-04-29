В Кайбицком районе Татарстана в ночь на 29 апреля на трассе М-12 «Восток» произошло ДТП, где погибли 2 человека. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

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Фото: Госавтоинспекция Татарстана В Татарстане во время ДТП погибло два человека

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

20-летний водитель автомобиля Kia не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди грузовиком Sitrak с полуприцепом.

В результате аварии две пассажирки Kia скончались на месте.

«Предварительно, они не были пристегнуты ремнями безопасности, и их выбросило из автомобиля», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Водитель и еще одна пассажирка получили травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Республиканской прокуратурой была организована проверка инцидента.

Артём Дергунов