В Татарстане во время ДТП погибло два человека
В Кайбицком районе Татарстана в ночь на 29 апреля на трассе М-12 «Восток» произошло ДТП, где погибли 2 человека. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
В Татарстане во время ДТП погибло два человека
Фото: Госавтоинспекция Татарстана
20-летний водитель автомобиля Kia не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди грузовиком Sitrak с полуприцепом.
В результате аварии две пассажирки Kia скончались на месте.
«Предварительно, они не были пристегнуты ремнями безопасности, и их выбросило из автомобиля», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Водитель и еще одна пассажирка получили травмы и были госпитализированы.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Республиканской прокуратурой была организована проверка инцидента.