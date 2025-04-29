В Керчи проводят антитеррористические учения

В школах, колледжах и детских лагерях Керчи пройдут всероссийские антитеррористические учения, сообщили «Ъ» в администрации города-героя.

По данным чиновников, учения, организованные совместно с МЧС, МВД и Росгвардией, состоятся сегодня, 29 апреля. Правоохранительные и спасательные службы отработают комплексный сценарий действий при нештатной ситуации на территории образовательных учреждений и организаций детского отдыха.

Ранее в прибрежной зоне от Феодосии до ЮБК прошли крупномасштабные учения по борьбе с диверсантами. Также аналогичные мероприятия ожидаются 29 апреля в Севастополе.

Александр Дремлюгин, Симферополь