Сочинец завоевал золото на первенстве Европы по самбо

Воспитанник сочинской спортшколы олимпийского резерва №24 Николай Карасев завоевал золотую медаль на первенстве Европы по самбо среди юниоров в Лимассоле (Кипр). Атлет одержал победу в весовой категории свыше 58 кг, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрация Сочи Фото: пресс-служба администрация Сочи

В 2024 году на аналогичном турнире господин Карасев получил серебро, уступив в финале представителю Грузии. Подготовкой чемпиона занимается тренер Руслан Антонян.

«Еще одна победа на международной арене у сочинской школы самбо. Такие успехи вдохновляют молодых борцов, привлекают молодежь к занятиям физической культурой и спортом. В Сочи самбо занимаются порядка 1,9 тыс. человек, более 700 из них — дети»,— отметил директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

Еще один сочинский самбист Богдан Антонян стал серебряным призером первенства Европы среди юношей в весовой категории свыше 98 кг, уступив в финале спортсмену из Грузии. Борца тренируют Руслан Антонян и Арам Галустьян.

Мария Удовик