В Чувашии местный житель получил компенсацию в размере 50 тыс. руб. За моральный вред после удара электрическим током на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии местный житель получил компенсацию после удара током на железной дороге

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Чувашии местный житель получил компенсацию после удара током на железной дороге

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Поводом для обращения в прокуратуру стал случай на станции Вурнары, где молодой человек получил электроожоги, находясь в непосредственной близости от контактной сети.

Проверка показала, что пострадавший понес физические и психологические страдания в результате воздействия источника повышенной опасности.

Согласно Гражданскому кодексу РФ владельцы таких объектов — в данном случае ОАО «РЖД» — несут ответственность за причиненный вред и обязаны выплатить компенсацию независимо от наличия вины.

Чувашский транспортный прокурор подал иск в суд о защите прав пострадавшего, поскольку тот из-за состояния здоровья не мог самостоятельно отстаивать свои интересы. Суд удовлетворил требования прокурора и присудил выплатить 50 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Артём Дергунов