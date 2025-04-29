Опубликованы эскизы новой аллеи в Нижнекамске

Утвержден проект эскиза аллеи от пр. Вахитова до пр. Шинников в Нижнекамске. Об этом сообщил и. о. руководителя Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эскиз аллеи от пр. Вахитова до Шинников в Нижнекамске Фото: Telegram-канал @radmirbelyaev Эскиз аллеи от пр. Вахитова до Шинников в Нижнекамске Фото: Telegram-канал @radmirbelyaev Эскиз аллеи от пр. Вахитова до Шинников в Нижнекамске Фото: Telegram-канал @radmirbelyaev Следующая фотография 1 / 3 Эскиз аллеи от пр. Вахитова до Шинников в Нижнекамске Фото: Telegram-канал @radmirbelyaev Эскиз аллеи от пр. Вахитова до Шинников в Нижнекамске Фото: Telegram-канал @radmirbelyaev Эскиз аллеи от пр. Вахитова до Шинников в Нижнекамске Фото: Telegram-канал @radmirbelyaev

Вдоль трамвайных путей планируется обустроить место для семейных прогулок. Также прошли обсуждения с архитекторами четвертой очереди развития парка «Семья» со стороны пр. Шинников.

«Это будет большая функциональная территория с водными объектами, сквозными путями, досуговыми и спортивными площадками», — заявил Радмир Беляев.

И. о. руководителя Нижнекамского района сообщил, что жители могут проголосовать за данный проект в голосовании за общественные места, которые благоустроят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Диана Соловьёва