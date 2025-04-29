Власти Дона пригрозили блокировкой машин за парковку на выделенных полосах
В Ростовской области рассмотрят возможность установки блокираторов на автомобили, которые нарушают правила парковки, но не мешают проезду. Об этом рассказала в своем Telegram-канале министр транспорта региона Алена Беликова.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
По словам чиновницы, такое решение рассматривается для того, чтобы «разгрузить эвакуаторы и направить их на проблемные участки».
«Необходимо увеличить количество спецстоянок и городов, где будет осуществляться эвакуация, а также создать стоянки для арестованных транспортных средств. Работа по этому направлению ведется», — отметила в сообщении Алена Беликова.
Особое внимание в министерстве планируют уделить эвакуации автомобилей, которые паркуются на выделенных полосах для общественного транспорта и мешают движению.