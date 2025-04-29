На горе Бештау прошел экологический субботник

На горе Бештау Ставропольском крае прошел экологический субботник. Участники акции провели масштабную уборку территории и очистила популярные туристические маршруты природного памятника, сообщили в министерстве туризма и оздоровительных курортов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство туризма Ставрополья Фото: министерство туризма Ставрополья

«Мы призываем всех жителей и гостей края присоединиться к экологическим инициативам и вместе заботиться о красоте наших природных достопримечательностей»,— подчеркнул министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

В ведомстве отметили, что охрана окружающей среды и поддержание чистоты в местах отдыха является важной составляющей развитой туристической инфраструктуры.

Гора Бештау считается одной из главных природных достопримечательностей региона и популярным местом отдыха для туристов.

Николай Аксенов