Билеты на первомайские поезда из Москвы в Новороссийск практически раскупили

Железнодорожные билеты на маршрут «Москва — Новороссийск» в период майских праздников почти полностью распроданы. По данным официального сайта РЖД, на которые обратил внимание «Ъ-Новороссийск», в продаже остались лишь отдельные места по завышенной стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На 29 апреля доступны билеты только на один состав, отправляющийся из столицы в 14:30. Путь до Новороссийска займет 22 часа. Пассажирам предлагают пять мест в спальном вагоне по цене от 40,7 тыс. руб. и четыре места в люксе стоимостью от 105,6 тыс. руб.

Следующий рейс запланирован на 30 апреля в 10:10. В системе бронирования остался последний билет в плацкартный вагон за 5,1 тыс. руб., четыре места в купе от 7,5 тыс. руб. и три билета в спальный вагон от 23,4 тыс. руб.

Алина Зорина