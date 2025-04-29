Президент FIA пообещал пересмотреть систему наказаний гонщиков за мат

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем в своих социальных сетях заявил, что внесет в кодекс организации «улучшения» по пункту о наказании за нецензурную брань и критику. Ранее политика FIA в этом направлении вызвала негативную реакцию со стороны гонщиков «Формулы-1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters

С января 2025 года за подобное нарушение, если оно происходит впервые, пилот облагается штрафом в размере €10 тыс. (€40 тыс. для гонщиков «Формулы-1»), за повторное нарушение — €20 тыс. (€80 тыс. для гонщиков «Формулы-1»), за третье — €30 тыс. (€120 тыс. для гонщиков «Формулы-1»), а также дисквалификация на один месяц и снятие очков в таблице чемпионата. По словам господина бен Сулайема, он получил «конструктивные предложения» от некоторых пилотов и готов «рассмотреть возможность» улучшения кодекса.

В сентябре 2024 года пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен нецензурно выругался на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура. FIA приняла решение обязать его «выполнить определенную работу, представляющую общественный интерес». В ноябре 2024 года пилот Ferrari Шарль Леклер был оштрафован на €10 тыс. (€5 тыс. условно) за ругательства на пресс-конференции после Гран-при Мексики.

Таисия Орлова