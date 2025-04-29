В Астрахани памятник с трудинспекцией оформят в стиле «Работа России» за 16 млн

В Астрахани объявлен тендер на ремонт здания Государственной инспекции труда. Извещение о торгах разместило госучреждение Астраханской области «Управление по техническому обеспечению деятельности Агентства по занятости населения Астраханской области».

Госинспекция труда по региону располагается в памятнике, расположенном на пересечении улиц Тредиаковского и Красного Знамени. Объект, построенный в 1960-х годах, является культурным наследием регионального значения.

Работы направлены на приведение здания в соответствие с фирменным стилем бренда «Работа России». Максимальная цена контракта составляет 16,2 млн руб., а срок его исполнения — до 31 декабря 2025 года.

Никита Маркелов