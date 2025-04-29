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В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Общественный транспорт прекратил движение. МЧС города советует сохранять спокойствие.

Как сообщили в оперштабе региона, движение по Крымскому мосту перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят не волноваться и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Жителей Севастополя просят пройти в укрытия. Находясь дома, необходимо отойти от окон.

Алина Зорина

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