В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Общественный транспорт прекратил движение. МЧС города советует сохранять спокойствие.
Как сообщили в оперштабе региона, движение по Крымскому мосту перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят не волноваться и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Жителей Севастополя просят пройти в укрытия. Находясь дома, необходимо отойти от окон.