В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Общественный транспорт прекратил движение. МЧС города советует сохранять спокойствие.

Как сообщили в оперштабе региона, движение по Крымскому мосту перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят не волноваться и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Жителей Севастополя просят пройти в укрытия. Находясь дома, необходимо отойти от окон.

Алина Зорина