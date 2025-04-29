Владельцы салонов оптики пожаловались ФАС на маркетплейсы

Оптическая ассоциация (включает производителей и продавцов медицинской оптики) пожаловалась на демпинг на контактные линзы со стороны маркетплейсов. Организация 21 апреля направила письмо главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому, сообщают «Ведомости».

Ассоциация попросила ФАС оценить «законность действий маркетплейсов» по снижению цен на товары до уровня ниже рыночного. В ассоциации заявили, что маркетплейсы «используют антиконкурентные практики»: они снижают цены на товар до уровня ниже себестоимости, формируя рынок по искусственно заниженным ценам. Как уточнили в ассоциации, размер скидки за счет маркетплейса составляет от 20 до 30%.

Такая модель приводит к перетоку покупателей на онлайн-площадки и падению продаж в рознице. Согласно письму, на Ozon и Wildberries пришлось более 35% розничных продаж контактных линз, достигших 30 млрд руб. в год, а в натуральном выражении эти площадки в 2024 году продали более 50% всех упаковок. Также маркетплейсы с июля 2024 года по март 2025-го нарастили долю прямых продаж линз с 30,3% до 55,3%. На этом фоне салоны оптики вынуждены сокращать ассортимент линз и, соответственно, рабочие места.

Представитель ФАС подтвердил, что обращение ассоциации было получено. В Wildberries назвали жалобу необоснованной, заверив, что применяют скидки от маркетплейса. Об аналогичном механизме заявили в Ozon.