На железнодорожном перегоне «Черкесск-Абазинка» погиб 37-летний мужчина

В районе станции Невинномысская под колесами грузового поезда погиб 37-летний житель Черкесска. ЧП произошло на перегоне состава «Черкесск-Абазинка», сообщили в Управлении транспортной полиции МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, причиной несчастного случая стало несоблюдение мужчиной правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Николай Аксенов