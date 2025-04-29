Маск назвал самую большую проблему Китая

Миллиардер Илон Маск считает демографический коллапс самой серьезной проблемой Китая в долгосрочной перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Илон Маск

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

«Это касается практически каждой страны на Земле»,— написал бизнесмен в соцсети Х. Он назвал падение уровня рождаемости в Китае экзистенциальной проблемой.

Так Илон Маск прокомментировал исследование Pew Research Center. В нем говорится, что население КНР сокращается третий год подряд и смертность превышает рождаемость. В 2024 году, по данным специалистов, население КНР сократилось на 1,39 млн человек и составило 1,408 млрд.

С начала 1970-х годов власти КНР начали пропагандировать политику «Одна семья — один ребенок» с целью контроля увеличения численности населения. В 1979 году программа стала обязательной. Был введен запрет семейным парам в городах иметь более одного ребенка (исключая случаи многоплодной беременности). Второго ребенка разрешалось иметь лишь представителям национальных меньшинств и сельским жителям, если первенцем была девочка.

Власти отменили программу в 2015 году из-за роста темпов старения населения. В 2022-м население страны впервые за 60 лет сократилось, а в 2023-м Китай уступил лидерство по численности населения Индии.

Елизавета Шмакова